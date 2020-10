Masterchef | Joe Bastianich rompe il silenzio su Carlo Cracco | ‘E’ uno…”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 20 ottobre 2020) Joesono due personaggi pubblici molto amati dal pubblico italiano per i loro divertenti interventi aItalia. Il primo è arrivato a Milano circa 10 anni e non conosceva nessuno. L’altro si è messo a disposizione, ragion per cuinon smetterà mai di ringraziarlo. Tuttavia ha svelato qualche suo … L'articolo, Joeilsu: ‘E’ uno…” proviene da www.meteoweek.com.