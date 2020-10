Carlos Maria Corona, Nina Moric: “A rovinare mio figlio è stata la nonna, che ha conoscenze con i massoni…” (Di martedì 20 ottobre 2020) Nina Moric ieri sera ha pubblicato su Instagram una videochiamata inquietante con suo figlio Carlos Maria Corona. Sotto al post in molti hanno domandato cosa l’ha spinta a rendere questo materiale molto particolare pubblico sui social e la modella ha risposto: “Non lo sto facendo contro Fabrizio, ma per mio figlio! Sto combattendo per salvare lui. … Il mio bambino non è seguito da nessun medico, Fabrizio lo sta drogando con Xanax e Albyfy. Vedremo chi è falso! Tic toc, la verità è sempre più vicina. … Siete peggio delle bestie di Satana. Se avessi voluto pulire la mia immagine sarei andata in tv facendo il loro gioco. Io invece voglio solo che mio figlio stia bene.Nulla di più! Con la ... Leggi su biccy (Di martedì 20 ottobre 2020)ieri sera ha pubblicato su Instagram una videochiamata inquietante con suo. Sotto al post in molti hanno domandato cosa l’ha spinta a rendere questo materiale molto particolare pubblico sui social e la modella ha risposto: “Non lo sto facendo contro Fabrizio, ma per mio! Sto combattendo per salvare lui. … Il mio bambino non è seguito da nessun medico, Fabrizio lo sta drogando con Xanax e Albyfy. Vedremo chi è falso! Tic toc, la verità è sempre più vicina. … Siete peggio delle bestie di Satana. Se avessi voluto pulire la mia immagine sarei andata in tv facendo il loro gioco. Io invece voglio solo che miostia bene.Nulla di più! Con la ...

MoodDramaqueen : Nina Moric che intanto pubblica su Instagram una videochiamata con Carlos Maria e Fabrizio. MA NOI STIAMO GUARDANDO… - MrsHannigram : RT @chasingthestars: Vi dirò, sono triste per Carlos Maria Corona - MissiTaglia : ALLORA SCUSATE SE NOI CHE VIVIAMO NEL CET MA LAVORIAMO SUL FUSO DI TOKYO NON SAPPIAMO CHE COSA È SUCCESSO A CARLOS… - RedStitch29 : RT @chasingthestars: Vi dirò, sono triste per Carlos Maria Corona - mrsemme : RT @chasingthestars: Vi dirò, sono triste per Carlos Maria Corona -