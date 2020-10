Mi chiamo Francesco Totti, la recensione: È il nostro The Last Dance (Di lunedì 19 ottobre 2020) La recensione di Mi chiamo Francesco Totti: emotivo, cinematografico, epico, ma allo stesso tempo intimo, il film sul grande calciatore è il nostro The Last Dance; con meno vittorie, ma più umanità. Sulla faccia del "pupone", intorno agli occhi, sono spuntate delle rughe. Come vi raccontiamo nella recensione di Mi chiamo Francesco Totti, il film documentario di Alex Infascelli presentato alla Festa dei Cinema di Roma (in uscita evento il 19, 20 e 21 ottobre nelle sale, su infinity in pay per view dal 29 ottobre), il regista non fa nulla per nasconderle. Quelle rughe non vanno celate: sono il segno di 25 anni nel calcio, passati sempre nella stessa società, una cosa più ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi Mi: emotivo, cinematografico, epico, ma allo stesso tempo intimo, il film sul grande calciatore è ilThe; con meno vittorie, ma più umanità. Sulla faccia del "pupone", intorno agli occhi, sono spuntate delle rughe. Come vi raccontiamo nelladi Mi, il film documentario di Alex Infascelli presentato alla Festa dei Cinema di Roma (in uscita evento il 19, 20 e 21 ottobre nelle sale, su infinity in pay per view dal 29 ottobre), il regista non fa nulla per nasconderle. Quelle rughe non vanno celate: sono il segno di 25 anni nel calcio, passati sempre nella stessa società, una cosa più ...

