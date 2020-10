Forlì, matrimonio a rate: alle nozze organizzano tre ricevimenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un matrimonio a rate, diviso in più giorni per rispettare il dpcm. La decisione di due promessi sposi. A Forlì una coppia che avrebbe dovuto sposarsi a marzo ha rinviato le nozze al 17 ottobre. Nessuno pensava che il coronavirus si sarebbe protratto anche nell’autunno e dunque la coppia di sposi per non rimandare a … L'articolo Forlì, matrimonio a rate: alle nozze organizzano tre ricevimenti proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un, diviso in più giorni per rispettare il dpcm. La decisione di due promessi sposi. A Forlì una coppia che avrebbe dovuto sposarsi a marzo ha rinviato leal 17 ottobre. Nessuno pensava che il coronavirus si sarebbe protratto anche nell’autunno e dunque la coppia di sposi per non rimandare a … L'articolo Forlì,treproviene da Inews.it.

rep_bologna : Forlì, matrimonio con invitati contingentati in tre feste diverse [aggiornamento delle 18:15] - rep_bologna : Forlì, matrimonio con invitati contingentati in tre feste diverse [aggiornamento delle 17:49] - LIDAMUGNAI : RT @rep_bologna: Forlì, matrimonio con invitati contingentati in tre feste diverse [aggiornamento delle 13:58] - rep_bologna : Forlì, matrimonio con invitati contingentati in tre feste diverse [aggiornamento delle 13:58] - Marilenapas : RT @giusmo1: Forlì, matrimonio con invitati contingentati in tre feste diverse -

