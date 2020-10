Covid a scuola, sei classi isolate a Uboldo, Origgio e Gerenzano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Casi di positività al Covid-19 in tre scuole del Saronnese, dove sono state isolate in tutto sei classi. A Uboldo è successo all’asilo “XX Settembre” e a Origgio all’elementare “Manzoni”: due alunni che non si sentivano bene sono stati trovati positivi al test e così si sono attivate tutte le procedure di sicurezza previste in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 ottobre 2020) Casi di positività al-19 in tre scuole del Saronnese, dove sono statein tutto sei. Aè successo all’asilo “XX Settembre” e aall’elementare “Manzoni”: due alunni che non si sentivano bene sono stati trovati positivi al test e così si sono attivate tutte le procedure di sicurezza previste in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Conte: 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie., massima precauzione con parenti e amici' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dpcm, nuove misure anti covid. Tensione su scuola e palestre. Ora nuovo punto con le Regioni. Attesa per la confere… - ScuolaNoCovid : RT @ScuolaNoCovid: Guardiamo i dati sui contagi a #Scuola: Analizziamo i dati sui docenti tra il 4/10 e 10/10 671 nuovi prof positivi. (d… - alcinx : Il #fruttetodelparco : perfetto anche per fare un #agriasilo ???? in tempi di #covid_19 #scuola #parcodellegroane… -