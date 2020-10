"Ma come godo a vederti così", poi l'imitazione-sfregio: Alessandra Mussolini si scatena contro Selvaggia Lucarelli (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno a zero. Questa volta vince Alessandra Mussolini (si tratta della vincitrice del ballo da single) e Selvaggia Lucarelli storce il naso. Va da sé, siamo a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera in onda su Rai 1, la puntata è quella del 17 ottobre. E come è noto, tra Selvaggia e la Duciona ci sono violenti attriti sin dalla prima puntata. E ora, per la Mussolini, è arrivato il momento della rivincita. L'ex eurodeputata infatti ha agguantato 25 punti e il primo posto nella speciale graduatoria. Un primo posto celebrato così: "godo soprattutto per la faccia che ha fatto Selvaggia Lucarelli". E come se non bastasse, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno a zero. Questa volta vince(si tratta della vincitrice del ballo da single) estorce il naso. Va da sé, siamo a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera in onda su Rai 1, la puntata è quella del 17 ottobre. Eè noto, trae la Duciona ci sono violenti attriti sin dalla prima puntata. E ora, per la, è arrivato il momento della rivincita. L'ex eurodeputata infatti ha agguantato 25 punti e il primo posto nella speciale graduatoria. Un primo posto celebrato;: "soprattutto per la faccia che ha fatto". Ese non bastasse, ...

Coccimari : @milanista81 “Due anni fa”, ma povero Alessandro. Sto vedendo tanti Alessandri sfasare Oddio come godo aiuto aiuto - Giulian71863932 : @Avvenire_Nei @Sulserio1 E che ci vuole a risolvere il problema???? Semplice... Chiamate il 'KAPITONE'... Che mette… - F7derico : Ci stiamo comprando pure l’aia, godo come un porco, il Milan sta tornando. - Giulian71863932 : @Gladys82012839 @mario0549 Che 'essere' 'SCHIFOSO'... Che 'essere' 'INSIGNIFICANTE'... Che 'essere' 'MESCHINO'...… - 3b2c6acdbd834f7 : RT @BellaLaPatata1: Dai fate qualche commento suino su questa foto della mia signora così godo come un porco -

Ultime Notizie dalla rete : come godo «Come godo» left Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini si scatena contro Selvaggia Lucarelli: "Ma come godo", poi l'imitazione-sfregio

Un primo posto celebrato così: "Godo soprattutto per la faccia che ha fatto Selvaggia Lucarelli". E come se non bastasse, imita la Giurata davanti a Milly Carlucci. “Ecco la faccia che ha fatto ...

Alex Infascelli e il documentario su Totti: “Lui come Kurt Cobain e Gesù”

Alex Infascelli e il documentario su Totti: “Lui come Kurt Cobain e Gesù” Brasile, Garnero chiama l’Italia per lo sviluppo economico; A Bologna sfilano in centinaia per chi ...

Un primo posto celebrato così: "Godo soprattutto per la faccia che ha fatto Selvaggia Lucarelli". E come se non bastasse, imita la Giurata davanti a Milly Carlucci. “Ecco la faccia che ha fatto ...Alex Infascelli e il documentario su Totti: “Lui come Kurt Cobain e Gesù” Brasile, Garnero chiama l’Italia per lo sviluppo economico; A Bologna sfilano in centinaia per chi ...