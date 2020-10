Juventus, Pirlo: «Ci serve tempo. Scudetto? Sarà una battaglia» (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 DIECI UOMINI – «Nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per nostre leggerezze. Ci siamo sacrificati a Roma e questa sera. Siamo una squadra giovane che deve lavorare, per ora abbiamo avuto poco tempo. I giovani stanno facendo esperienza. In queste occasioni qualche leggerezza può capitare». serve tempo – «Abbiamo una squadra giovane di qualità, ma siamo in costruzione. Ci serve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 DIECI UOMINI – «Nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per nostre leggerezze. Ci siamo sacrificati a Roma e questa sera. Siamo una squadra giovane che deve lavorare, per ora abbiamo avuto poco. I giovani stanno facendo esperienza. In queste occasioni qualche leggerezza può capitare».– «Abbiamo una squadra giovane di qualità, ma siamo in costruzione. Ci...

