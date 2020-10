Inter-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 17 ottobre 2020) Inter-Milan si gioca questa sera alle 18.00 per la 4^ giornata di Serie A. Al via il derby della Madonnina tra nerazzurri e rossoneri. Gli uomini di Antonio Conte sfidano quelli di Stefano Pioli per un match che si annuncia ad alto tasso tecnico e adrenalinico.Inter-Milan, le probabili formazionicaption id="attachment 1029929" align="alignnone" width="699" Inter Lukaku Vidal (getty images)/captionEntrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze tra infortuni e indisponibili per via del virus pandemico Covid-19. L'Inter si dovrebbe schierare con Handanovic in porta. D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa. Hakimi e Perisic sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Vidal in mezzo con il cileno in posizione leggermente più avanzata in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020)si gioca questa sera alle 18.00 per la 4^ giornata di Serie A. Al via il derby della Madonnina tra nerazzurri e rossoneri. Gli uomini di Antonio Conte sfidano quelli di Stefano Pioli per unche si annuncia ad alto tasso tecnico e adrenalinico., le probabili formazionicaption id="attachment 1029929" align="alignnone" width="699"Lukaku Vidal (getty images)/captionEntrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze tra infortuni e indisponibili per via del virus pandemico Covid-19. L'si dovrebbe schierare con Handanovic in porta. D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa. Hakimi e Perisic sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Vidal in mezzo con il cileno in posizione leggermente più avanzata in ...

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - sportli26181512 : Diretta Inter-Milan ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Conte in piena emergenza sfida… - internewsit : Il Milan di Pioli ha una forte identità ed è la squadra più in forma in Serie A - -