Gattuso | “Rosico | la Juve è un cantiere aperto | non ci hanno fatto partire”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoai microfoni di Sky dopo la scoppiettante vittoria per 4-1 contro l’Atalanta Se l’aspettava? «No, perché so che tipo di squadra è l’Atalanta. Oggi l’abbiamo preparata bene, abbiamo cercto il 4 contro 4 in avanti, osimhen ci da una grnadissima nano. la uadra ho visto grande mentalità e grande voglia di andare a conquistare palla. L’Atalanta è una di quelle suqdrae che può vincere il campionato, un’altra suqdra ne prendeva 6 o 7 e questo dimostr il vlaore di questa suadra» Questa vittoria segna una svolta? ”È presto perchP combattiamo con un virsu che si chiama covis ch enon ti fa stare tranquillo. Dobiao fare gli scongiuri che non suceda nulla. Stiamoa dottando un modulo nuovo e dobbiamo migliorare su tanti aspetti. È una squadr forte ...