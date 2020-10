De Luca ha rinunciato a parlare con chi si rifiuta di ascoltare. E io son d’accordo con lui (Di sabato 17 ottobre 2020) di Andrea Taffi Non sono mai stato un simpatizzante del governatore della Campania Vincenzo De Luca, anzi (per dirla a modo suo) non mi piace proprio per niente. Eppure, questa volta sono d’accordo con lui, con la sua decisione di ordinare la chiusura delle scuole fino al 30 ottobre prossimo. I contagi da Covid-19 aumentano giorno dopo giorno; la Campania è una delle regioni più colpite, più a rischio di deflagrazione, e De Luca, in perfetta coerenza con quanto aveva già annunciato e con il coraggio che lo contraddistingue, prende una decisione che è drastica, certo, che è drammatica, vero, ma che (io credo) era necessaria, e non soltanto in Campania. Ecco, è proprio questo il punto, il motivo che mi fa condividere l’inasprimento delle restrizioni del governatore campano. De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) di Andrea Taffi Non sono mai stato un simpatizzante del governatore della Campania Vincenzo De, anzi (per dirla a modo suo) non mi piace proprio per niente. Eppure, questa volta sono d’accordo con lui, con la sua decisione di ordinare la chiusura delle scuole fino al 30 ottobre prossimo. I contagi da Covid-19 aumentano giorno dopo giorno; la Campania è una delle regioni più colpite, più a rischio di deflagrazione, e De, in perfetta coerenza con quanto aveva già annunciato e con il coraggio che lo contraddistingue, prende una decisione che è drastica, certo, che è drammatica, vero, ma che (io credo) era necessaria, e non soltanto in Campania. Ecco, è proprio questo il punto, il motivo che mi fa condividere l’inasprimento delle restrizioni del governatore campano. De ...

