Xbox Series X in alcune foto che documentano l'unboxing della console (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca ormai meno di un mese al lancio di Xbox Series X e, ultimamente, abbiamo appreso molte informazioni sulla next-gen di Microsoft. Ora conosciamo la lista di titoli ottimizzati per Series X e abbiamo scoperto che la console scalderà meno di PS4 Pro e Xbox One X.Poco tempo fa era emerso un video unboxing di Series X che ci ha offerto uno sguardo a quello che troveremo nella confezione. Tuttavia, il filmato è stato rapidamente rimosso da Microsoft.Ora, però, sono emerse delle nuove foto dell'interno della confezione pubblicate dal leaker Idle Sloth. Dentro la scatola di Series X troveremo, ovviamente, la console, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il controller, le batterie, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca ormai meno di un mese al lancio diX e, ultimamente, abbiamo appreso molte informazioni sulla next-gen di Microsoft. Ora conosciamo la lista di titoli ottimizzati perX e abbiamo scoperto che lascalderà meno di PS4 Pro eOne X.Poco tempo fa era emerso un videodiX che ci ha offerto uno sguardo a quello che troveremo nella confezione. Tuttavia, il filmato è stato rapidamente rimosso da Microsoft.Ora, però, sono emerse delle nuovedell'internoconfezione pubblicate dal leaker Idle Sloth. Dentro la scatola diX troveremo, ovviamente, la, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il controller, le batterie, ...

XboxItalia : Sogna assieme a noi. Sogna mondi di gioco dal realismo vibrante. Sogna di giocare alla velocità della luce. Sogn… - GamingTalker : Grounded sarà ottimizzato per Xbox Series X/S, promesso il 4K e 60 FPS - Ambaradan105 : RT @Tanzen: 1600€ in meno di 24 ore, grazie ?? L’inizio è davvero incoraggiante: - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Xbox Series X è più silenziosa di Xbox One X e consuma meno - rombecchi : XBOX SERIES X: Analisi e Impressioni Pre-Review -