X Factor 2020: a Hell Raton ed Emma le squadre più forti. Giovedì ultima chiamata per i Live (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli analisti di Stanleybet.it propendono leggermente per Manuelito a 2,35, mentre Emma è a 3,00. Per lo show di Sky prodotto da Fremantle, aumentano i dati di ascolto e sulle rilevazioni social. Su ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli analisti di Stanleybet.it propendono leggermente per Manuelito a 2,35, mentreè a 3,00. Per lo show di Sky prodotto da Fremantle, aumentano i dati di ascolto e sulle rilevazioni social. Su ...

MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - morena_faenza : RT @SkyTG24: X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Bootcamp - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Bootcamp - SkyTG24 : X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Bootcamp - leggoit : X Factor 2020: a Hell Raton ed Emma le squadre più forti. Giovedì ultima chiamata per i Live -