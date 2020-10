Reddito pro-capite, Visco: con pandemia calo “forte e diffuso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel 2020 ci sarà un calo “forte e diffuso” del Reddito pro-capite nel mondo a causa del coronavirus. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sottolineando che “l’impatto a lungo termine della crisi rimane circondato da una grande incertezza, perchè è difficile dire quanto e in che modo la pandemia ridefinirà il comportamento delle famiglie e i modelli di consumo, quali nuovi bisogni emergeranno e quali abitudini sociali saranno definitivamente abbandonate”. “La diffusione mondiale del coronavirus – ha spiegato Visco intervenendo al 102esimo Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale – ha portato a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel 2020 ci sarà un“forte e diffuso” delpro-nel mondo a causa del coronavirus. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio, sottolineando che “l’impatto a lungo termine della crisi rimane circondato da una grande incertezza, perchè è difficile dire quanto e in che modo laridefinirà il comportamento delle famiglie e i modelli di consumo, quali nuovi bisogni emergeranno e quali abitudini sociali saranno definitivamente abbandonate”. “La diffusione mondiale del coronavirus – ha spiegatointervenendo al 102esimo Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale – ha portato a ...

(Teleborsa) - Nel 2020 ci sarà un calo "forte e diffuso" del reddito pro-capite nel mondo a causa del coronavirus. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando ...

L'economia italiana impiegherà due anni per tornare ai livelli pre-covid, dice Visco

Ottimismo del governatore di Bankitalia sui dati del Pil del terzo trimestre: "E' andato meglio del previsto".

