Meghan sempre più distante dalla famiglia reale: come li ha definiti in un intervento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sarà che ci avviamo verso l'inverno ma tra Meghan Markle e la famiglia reale è sempre più gelo, sotto tutti i punti di vista. In questi mesi abbiamo assistito a un allontanamento sempre maggiore tra i duchi del Sussex e la Royal Family, e quello geografico è sicuramente quello meno grave: le cronache, americane e … L'articolo Meghan sempre più distante dalla famiglia reale: come li ha definiti in un intervento proviene da www.meteoweek.com.

