GF Vip 5 | Maria Teresa Ruta fa la pipì sul letto | le immagini imbarazzanti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2020,ne sta combinando una dopo l’altra. La nota show-girl è costantemente protagonista di liti o momenti spassosi (come quando balla e canta al sorgere del sole) e di recente ne ha fatta un’altra delle sue. Sì, perché per quanto possa sembrare assurdo, la donna ha fatto la pipì sul! La “colpa”, se così possiamo chiamarla, è di Tommazo Zorzi, indiscusso mattatore della Casa più spiata d’Italia, colui che crea dinamiche, fa scherzi e battuti. E proprio a causa di una battuta parecchio divertente fatta da Tommaso Zorzi in camera, mentre si trovava sulassieme ae ...