Fabrizio Corona torna in carcere | Carlos torna da Nina Moric

La notizia, arrivata in modo inaspettato e data dall'avvocato di Fabrizio Corona sui suoi canali social, è che l'ex paparazzo dovrà tornare in carcere per altri 9 mesi in virtù di una sentenza che, eccezionalmente, ha effetto retroattivo. Corona non sembra aver preso bene la comunicazione, convinto d'essere perseguito in modo ingiusto da un sistema che, a suo avviso, non è uguale per tutti. La situazione di Corona continua a complicarsi e, nonostante ora si trovi agli arresti domiciliari, dovrà scontare i 9 mesi, già fatti nelle strutture riabilitative sostitutive della detenzione, in carcere. Questo stato di cose va associato anche al fatto che Carlos, figlio di

