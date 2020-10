Covid in Campania, oggi 1261 positivi su 14mila tamponi. De Luca: “Mezze misure non servono più” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Crescono di giorno in giorni i contagi in Campania. Nella giornata di oggi, 16 ottobre, si registrano 1261 positivi su 14 tamponi processati. Lo aveva già annunciato De Luca nel corso della diretta del venerdì, affermando anche che “di fronte ai numeri del contagio che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono più … L'articolo Covid in Campania, oggi 1261 positivi su 14mila tamponi. De Luca: “Mezze misure non servono più” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Crescono di giorno in giorni i contagi in. Nella giornata di, 16 ottobre, si registranosu 14processati. Lo aveva già annunciato Denel corso della diretta del venerdì, affermando anche che “di fronte ai numeri del contagio che abbiamoin Italia, le mezzenonpiù … L'articoloinsu. De: “Mezzenonpiù” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

