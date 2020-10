Barcellona, Messi: «Oggi sono meno ossessionato dal gol» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lionel Messi ha parlato del momento che sta vivendo Lionel Messi, in una intervista a La Garganta Poderosa, ha parlato del momento che sta vivendo e della situazione legata alla pandemia da Coronavirus. GOL – «Oggi sono molto meno ossessionato dal gol e cerco di dare il massimo per i miei compagni». CORONAVIRUS – «La disuguaglianza è uno dei grandi problemi del mondo ma è essenziale che chi ne ha più bisogno abbia accesso sempre ad acqua, elettricità e cibo, soprattutto ora durante il problema Covid-19. Per me è stato un orgoglio vedere il grande coinvolgimento di tante persone tra pasti e varie comunità in Argentina in questi tempi complicati che stiamo vivendo». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lionelha parlato del momento che sta vivendo Lionel, in una intervista a La Garganta Poderosa, ha parlato del momento che sta vivendo e della situazione legata alla pandemia da Coronavirus. GOL – «moltodal gol e cerco di dare il massimo per i miei compagni». CORONAVIRUS – «La disuguaglianza è uno dei grandi problemi del mondo ma è essenziale che chi ne ha più bisogno abbia accesso sempre ad acqua, elettricità e cibo, soprattutto ora durante il problema Covid-19. Per me è stato un orgoglio vedere il grande coinvolgimento di tante persone tra pasti e varie comunità in Argentina in questi tempi complicati che stiamo vivendo». Leggi su ...

