Tommaso Zorzi in crisi: "Voglio andare via", Oppini lo trattiene: "Dormo con te" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Attimi di smarrimento hanno travolto ieri sera Tommaso Zorzi, il quale ad un certo punto, voleva abbandonare la casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si sente solo I fan più attenti del reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip, avranno sicuramente assistito alla crisi di Tommaso Zorzi andata in onda ieri sera nella … L'articolo Tommaso Zorzi in crisi: "Voglio andare via", Oppini lo trattiene: "Dormo con te" proviene da www.meteoweek.com.

