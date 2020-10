Lockdown ad Arzano | tutto chiuso

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Scuole ed esercizi commerciali chiusi, ad eccezione dei negozi di generi di prima necessità. È il minideciso dalla commissione straordinaria diin provincia di Napoli alla luce “dell’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio”. L’ordinanza prevede, con decorrenza dal 15 ottobre e fino alle ore 24 di venerdì 23 ottobre: la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; la chiusura di tutte attività commerciali, comprese le attività di ristorazione e bar, ad esclusione dei negozi di generi alimentari, delle farmacie, dei fornai, di distributori dei carburanti, dei negozi di ottica, dei rivenditori di mangimi per animali; la chiusura del cimitero consortile; la ...

fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - Adnkronos : Mini #lockdown ad #Arzano, monta la protesta dei commercianti - ISgrull : RT @Mcclane272: Intanto ad #arzano... @isabellaisola3 @EleLe08 @markorusso69 @valy_s @VitoGulli @flayawa @Carlo_bis @Zippo88lrr Arzano in l… - ZonaJuventina : RT @NicolaRaiano: Il comune dove vivo (#Arzano, Nord di Napoli) ha disposto un quasi totale #Lockdown. La situazione qui è preoccupante, co… - DZuco31 : RT @ilmessaggeroit: Covid, blocco stradale contro il mini-lockdown: ad Arzano (Napoli) prime rivolte dei commercianti -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Arzano

È il mini lockdown deciso dalla commissione straordinaria di Arzano in provincia di Napoli alla luce “dell’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio”. L’ordinanza prevede, con decorrenza ...Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l'accesso al centro a nord di Napoli, per protesta contro il ...