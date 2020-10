Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Ancora una volta la mia squadra è stata straordinaria, sono veramente grato ai miei compagni” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Decimo giorno in rosa per il giovane portoghese Joao Almeida, che passa indenne l’insidiosa, piovosa, freddissima tappa di Cesenatico sulle strade della Nove Colli, ma soprattutto dell’amatissimo Marco Pantani. Bravissima come sempre la sua Deceuninck-Quick Step, i preziosi Mikkel Honore, James Knox e Fausto Masnada. La squadra più giovane ma anche più scaltra, che giorno dopo giorno sogna sempre di più assieme alla sua maglia rosa. Più passano le tappe, più Almeida convince e stupisce. Intervistato nel dopo tappa, Almeida ha dichiarato: “È stata una giornata speciale per me. sono riuscito a mantenere la maglia rosa, e devo dire che la mia squadra è stata ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Decimo giorno in rosa per il giovane portoghese, che passa indenne l’insidiosa, piovosa, freddissima tappa di Cesenatico sulle strade della Nove Colli, ma soprattutto dell’amatissimo Marco Pantani. Bravissima come sempre la sua Deceuninck-Quick Step, i preziosi Mikkel Honore, James Knox e Fausto Masnada. Lapiù giovane ma anche più scaltra, che giorno dopo giorno sogna sempre di più assieme alla sua maglia rosa. Più passano le tappe, piùconvince e stupisce. Intervistato nel dopo tappa,ha dichiarato: “Èuna giornata speciale per me.riuscito a mantenere la maglia rosa, e devo dire che la mia...

