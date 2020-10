Calciopoli, la Juve non si arrende. Agnelli: 'Ricorso al Tar per riavere i due scudetti' (Di giovedì 15 ottobre 2020) A oltre 14 anni da Calciopoli , la Juventus non si arrende e continuerà a fare Ricorso per riavere i due scudetti revocati, quelli del 2005 e del 2006. Un nodo ancora irrisolto tra i tifosi bianconeri,... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) A oltre 14 anni da, lantus non sie continuerà a fareperi duerevocati, quelli del 2005 e del 2006. Un nodo ancora irrisolto tra i tifosi bianconeri,...

