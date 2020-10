Monza | spaccio di droga | 53 arresti

_Carabinieri_ : Al termine di un’attività di indagine, i #Carabinieri di Monza hanno smantellato una rete di spaccio di droga che o… - il_PuntoNotizie : Monza, smantellata la rete di spaccio di via Azzone Visconti - patriziagatto3 : RT @_Carabinieri_: Al termine di un’attività di indagine, i #Carabinieri di Monza hanno smantellato una rete di spaccio di droga che operav… - Cityhuntertaxi1 : RT @_Carabinieri_: Al termine di un’attività di indagine, i #Carabinieri di Monza hanno smantellato una rete di spaccio di droga che operav… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Al termine di un’attività di indagine, i #Carabinieri di Monza hanno smantellato una rete di spaccio di droga che operav… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza spaccio

Il Cittadino di Monza e Brianza

Operazione della polizia: ordinanza di custodia cautelare per africani che avevano 'occupato' i giardinetti di via Visconti in centro città ...Maxi operazione anti droga della Polizia di Stato a Monza, al termine dell’indagine denominata “Dedalo”: 53 gli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 13 ottobre ...