In Germania la beta One UI 3 0 per i Samsung Galaxy S20

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programmadi Android 11 con One UI 3.0 del colosso di Seul ha preso il via la scorsa settimana, a partire dalla Corea del Sud, il primo mercato in cui la release è stata aperta al pubblico in generale. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico renderà gradualmente ladisponibile in più mercati in tutto il mondo. Laè tra questi, visto che l’azienda sudcoreana ha rilasciato proprio oggi 14 ottobre la versionedella One UI 3.0 per iS20 per il territorio tedesco. La versionedella One UI 3.0 arriverà, come sappiamo, in USA, UK, Polonia,, Cina, India e Corea del Sud: il colosso di Seul si farà strada progressivamente attraverso ...