Eleonora Daniele: scuse in diretta a Chiara Ferragni e Fedez

Di recente abbiamo visto che Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni; in difesa dell'influencer è intervenuto il marito Fedez, che ha risposto a tono alla Daniele. Adesso la conduttrice ha deciso di scusarsi in diretta con i Ferragnez. Su Storie Italia il programma condotto da Eleonora Daniele la conduttrice in collegamento con Simona Ventura ha attaccato Chiara Frragni. La conduttrice ha attaccato l'influencer sostenendo che di recente non ha

