C’è una funzione di Facebook che potrebbe creare un’altra Cambridge Analytica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian* di Giorgio Marandola, consulente e formatore in ambito digitale Oggi ero in aula, anche se virtualmente, con la classe di una Business School e tra gli argomenti che abbiamo affrontato, c’era anche l’advertising su Facebook. La lezione prevedeva anche la trattazione dei cosiddetti Lead Ads, ovvero dei formati pubblicitari che permettono all’inserzionista di richiedere all’utente diversi set di dati, in genere nome ed email, in seguito a un clic su un’inserzione pubblicitaria e poche altre interazioni. Ovviamente potrò chiedere molto di più all’utente, ma per comodità immaginiamo di chiedere solo di confermare e completare le informazioni che noi già abbiamo ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Files”. Credits: The Guardian* di Giorgio Marandola, consulente e formatore in ambito digitale Oggi ero in aula, anche se virtualmente, con la classe di una Business School e tra gli argomenti che abbiamo affrontato, c’era anche l’advertising su. La lezione prevedeva anche la trattazione dei cosiddetti Lead Ads, ovvero dei formati pubblicitari che permettono all’inserzionista di richiedere all’utente diversi set di dati, in genere nome ed email, in seguito a un clic su un’inserzione pubblicitaria e poche altre interazioni. Ovviamente potrò chiedere molto di più all’utente, ma per comodità immaginiamo di chiedere solo di confermare e completare le informazioni che noi già abbiamo ...

matteosalvinimi : Chico Forti da 21 anni è in carcere in America. C'è tanta voglia di riportarlo a casa e di restituirgli giustizia,… - c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - ManlioDS : Di incredibile c’è solo l’approssimazione di @repubblica. Il governo italiano ha una sola candidatura a DG ESA, Sim… - elscrybaby : RT @iosonoariete: siamo stati mesi a dire che la musica unisce e poi c'è ancora gente che se ne esce così, totalmente fuori contesto, in ma… - krisyevazquez : c’è da dire che molti pv li fanno in tanti, e ciò non vuol dire per forza che una persona voglia copiare, semplicem… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una CUJO AI lancia una soluzione brevettata di identificazione dei dispositivi, che risolve i principali problemi causati dalla randomizzazione degli indirizzi MAC Fortune Italia