Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica video-minchiate su TikTok” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Salvini vi dice che è meglio non scaricare la app Immuni, perché poi traccia i vostri dati. Lo stesso Salvini che ogni giorno carica video-minchiate su TikTok. Una app cinese. Lui che dice che i cinesi ci stanno invadendo”. Il senatore del M5s, Danilo Toninelli, punta il dito contro il centrodestra, e in modo particolare contro Matteo Salvini, in merito alla comunicazione legata alla gestione dell’emergenza coronavirus che gli esponenti dell’opposizione e il leader della Lega stanno riservando agli italiani: “Prima dicevano che le mascherine servivano, ora dicono che non servono più. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “vi dice che è meglio nonla app, perché poi traccia i vostri. Lo stessoche ogni giornosu TikTok. Una app cinese. Lui che dice che i cinesi ci stanno invadendo”. Il senatore del M5s, Danilo, punta il ditoil centrodestra, e in modo particolareMatteo, in merito alla comunicazione legata alla gestione dell’emergenza coronavirus che gli esponenti dell’opposizione e il leader della Lega stanno riservando: “Prima dicevano che le mascherine servivano, ora dicono che non servono più. ...

il_BisCottone : RT @fattoquotidiano: Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica vid… - GMinardiJ : RT @fattoquotidiano: Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica vid… - tranellio : RT @fattoquotidiano: Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica vid… - MaxLandra : RT @fattoquotidiano: Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica vid… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Toninelli sbotta Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e… Il Fatto Quotidiano