Non c'è solo il Covid: visite ed esami saltati per due pazienti cronici su cinque (Di martedì 13 ottobre 2020) Tanti problemi pratici come la cancellazione improvvisa di visite, esami e interventi programmati per due pazienti su 5. E un senso di abbandono e di incertezza, con la difficoltà per i malati cronici di rimanere in contatto con lo specialista in un caso su 3. è questo che i pazienti "ordinarì" hanno vissuto durante il periodo di emergenza da Covid-19. E nello stesso tempo le associazioni civiche e di tutela dei diritti si sono attivate rivelandosi spesso l'unico punto di riferimento e l'unico servizio a disposizione dei cittadini. è la doppia faccia della medaglia degli effetti della pandemia sui malati cronici e rari, che emerge dal XVIII Rapporto nazionale di Cittadinanzattiva sulle politiche della ...

Ultime Notizie dalla rete : Non è Conte: "Non manderemo la polizia a casa ma serve molta prudenza" Rai News Incendio a Camandona, devastata l’abitazione di un pensionato di 80 anni

Un incendio ha devastato una casa di frazione Vacchiero a Camandona, Le fiamme sarebbero partite da un nido di calabroni che si trovava nella cappa di un camino e da lì poi propagate in tutti i piani ...

Tra Salvini e Giorgetti c’è di mezzo l’Europa

Il leader leghista pensa a un tour nelle capitali europei. Ma nel gruppo dirigente emergono divisioni: «L’Europa sta venendo sulle nostre posizioni». La partita di Giorgia Meloni ...

