Dirigente Asl festeggia in ufficio e scopre di essere positivo: 40 in quarantena (Di martedì 13 ottobre 2020) Tarano. Una festa in ufficio tra colleghi per celebrare un compleanno ha rischiato di diventare un focolaio di contagio negli uffici dell’Asl di Taranto, perché il Dirigente dell’azienda sanitaria pugliese ha scoperto successivamente di essere positivo al Covid-19. Dirigente Asl festeggia in ufficio e scopre di essere positivo Dopo l’accertamento del contagio, negli uffici Asl … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Tarano. Una festa intra colleghi per celebrare un compleanno ha rischiato di diventare un focolaio di contagio negli uffici dell’Asl di Taranto, perché ildell’azienda sanitaria pugliese ha scoperto successivamente dial Covid-19.AslindiDopo l’accertamento del contagio, negli uffici Asl … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Asl di Taranto, alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al Covid: 40 dipendenti in quarantena - gasoline_grima5 : Asl di #Taranto , alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al #Covid: 40 dipendenti in quarantena - s… - cesarebrogi1 : RT @siceid: Asl di Taranto, alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al Covid: 40 dipendenti in quarantena - cesarebrogi1 : RT @Fraernesto: Asl di Taranto, alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al Covid: 40 dipendenti in … - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Asl di Taranto, alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al Covid: 40 dipendenti in quarantena [di CENZIO DI ZA… -