Eroina, regalo per il diciottesimo compleanno: muore di overdose (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria Chiara è morta il giorno del suo diciottesimo compleanno. Il fidanzato le aveva regalato dell’Eroina. Maria Chiara (Fonte foto: web)Francesco, 21 anni, si è subito costituito: non voleva uccidere la sua ragazza, ma le ha regalato droga per il diciottesimo compleanno. Ad Amalia, provincia di Terni, è morta di overdose proprio al suo diciottesimo. Maria Chiara Previtali, è morta precisamente per overdose di Eroina. Poche ore dopo il decesso, il fidanzato ha confessato tutto ai militari. “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”, ha detto Francesco ai carabinieri che indagavano sulla morte della ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria Chiara è morta il giorno del suo. Il fidanzato le aveva regalato dell’. Maria Chiara (Fonte foto: web)Francesco, 21 anni, si è subito costituito: non voleva uccidere la sua ragazza, ma le ha regalato droga per il. Ad Amalia, provincia di Terni, è morta diproprio al suo. Maria Chiara Previtali, è morta precisamente perdi. Poche ore dopo il decesso, il fidanzato ha confessato tutto ai militari. “Era ilche aveva chiesto per il suo. Per lei era la prima volta”, ha detto Francesco ai carabinieri che indagavano sulla morte della ...

