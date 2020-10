Covid-19 | arruolato primo paziente in studio fase 3 Nih

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La CoVIg-19 Plasma Alliance, una collaborazione senza precedenti di aziende leader nel settore del plasma, supportate da organizzazioni globali esterne all'industria del plasma, ha confermato che sono stati arruolati i primi pazienti nelloclinico di3 del trattamento con immunoglobuline anti-Coronavirus (ITAC) in ambito ospedaliero. Lo, sponsorizzato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health (NIH), valuterà la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di un farmaco sperimentale con immunoglobuline iperimmuni anti-coronavirus (H-Ig) per il trattamento per via endovenosa di soggetti adulti ospedalizzati a rischio di gravi complicanze da-19. In caso di successo, l'H-Ig dell'Alleanza potrebbe diventare una delle prime ...