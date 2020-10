No mask in piazza, arrivano le multe: pioggia di sanzioni dopo la sceneggiata a Roma (Di domenica 11 ottobre 2020) Saranno sanzionati circa 90 dei no mask che ieri hanno preso parte alle manifestazioni a Roma . Le forze dell'ordine hanno identificato chi ha violato le norme anti-covid. Questo il bilancio stilato ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Saranno sanzionati circa 90 dei noche ieri hanno preso parte alle manifestazioni a. Le forze dell'ordine hanno identificato chi ha violato le norme anti-covid. Questo il bilancio stilato ...

repubblica : Roma, 'no mask' a San Giovanni verso il flop: meno di mille in piazza. E dal palco l'ordine: 'Sù la mascherina' - rubio_chef : “Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo”. Era l’unico con la mascherina - Agenzia_Ansa : Tensione a Roma al sit-in no mask. Fermato dalle forze dell'ordine un manifestante che non indossava la mascherine.… - pdnetwork : Insulti, spintoni, minacce. Gli hanno persino tossito addosso. Solidarietà a Saverio Tommasi, che ieri, a Roma, è s… - ACasperia : RT @07Emmedi: Napoli: ieri sera, in violazione alle ordinanze regionali e nazionali, gruppi di clandestini nordafricani in assembramento se… -