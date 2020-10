Comunali 2021, Di Maio: “Virginia Raggi? Non mi fossilizzerei sui singoli. Serve un’alleanza programmatica col Pd nelle grandi città” (Di domenica 11 ottobre 2020) Una “alleanza programmatica” nelle grandi città per le quali Serve “al più presto un tavolo nazionale”. È questa l’idea illustrata da Luigi Di Maio in vista delle Comunali del 2021, che porteranno al voto anche Milano, Torino e Roma. Che ha ribadito come l’intesa debba essere sui programmi e “non strutturale”. L’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle, intervistato a Mezz’ora in più su Raitre, interpellato sulla possibile candidatura di Virginia Raggi nonostante la contrarietà del Partito Democratico ha detto: “Non mi fossilizzo su Sala o sulla Raggi, per me la Raggi ha lavorato bene, noi dovremo affrontare insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Una “alleanzacittà per le quali“al più presto un tavolo nazionale”. È questa l’idea illustrata da Luigi Diin vista delledel, che porteranno al voto anche Milano, Torino e Roma. Che ha ribadito come l’intesa debba essere sui programmi e “non strutturale”. L’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle, intervistato a Mezz’ora in più su Raitre, interpellato sulla possibile candidatura di Virginianonostante la contrarietà del Partito Democratico ha detto: “Non mi fossilizzo su Sala o sulla, per me laha lavorato bene, noi dovremo affrontare insieme ...

