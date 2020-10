Ora solare 2020, presto il cambio: quando spostare le lancette (Di sabato 10 ottobre 2020) Ora solare 2020: ecco tutte le informazioni in merito allo spostamento delle lancette previsto per la prossima settimana. L’ora solare è una sincronizzazione degli orologi in alcune zone all’interno di un fuso orario. Con l’arrivo della stagione autunnale le giornate si accorciano sempre di più. Tra poco sarà il momento di spostare le lancette indietro … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020) Ora: ecco tutte le informazioni in merito allo spostamento delleprevisto per la prossima settimana. L’oraè una sincronizzazione degli orologi in alcune zone all’interno di un fuso orario. Con l’arrivo della stagione autunnale le giornate si accorciano sempre di più. Tra poco sarà il momento dileindietro … L'articolo proviene da YesLife.it.

