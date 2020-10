"Errore sul tasso di letalità". Virus, 7 mesi dopo la sconcertante verità: ci hanno fregato? (Di sabato 10 ottobre 2020) Tutti possono sbagliare, ma in questo caso sarebbe stato meglio se non ci fosse stato alcun Errore. Sotto la lente c'è il Niaid (Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive), che lo scorso marzo ha inviato una relazione sul Covid e la sua pericolosità al Congresso Usa. Il documento è stato preso alla lettera dai politici americani, anche perché il Niaid è una delle istituzioni più importanti del Paese. Ma solo ora si scopre che in realtà quella relazione conteneva una svista incredibile. Come riportato da Italia Oggi, gli esperti americani dell'Istituto avevano sopravvalutato di dieci volte il tasso stimato di mortalità da Covid tra la popolazione nazionale. Quei numeri avevano messo in allarme non solo gli Usa, ma anche tutti gli altri Stati, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Tutti possono sbagliare, ma in questo caso sarebbe stato meglio se non ci fosse stato alcun. Sotto la lente c'è il Niaid (Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive), che lo scorso marzo ha inviato una relazione sul Covid e la sua pericolosità al Congresso Usa. Il documento è stato preso alla lettera dai politici americani, anche perché il Niaid è una delle istituzioni più importanti del Paese. Ma solo ora si scopre che in realtà quella relazione conteneva una svista incredibile. Come riportato da Italia Oggi, gli esperti americani dell'Istituto avevano sopravvalutato di dieci volte ilstimato di mortalità da Covid tra la popolazione nazionale. Quei numeri avevano messo in allarme non solo gli Usa, ma anche tutti gli altri Stati, che ...

Rinaldi_euro : Gregoretti, Giulia Bongiorno: 'Errore di traduzione del tribunale dei ministri, il processo a Salvini è basato sul… - NetflixIT : “La storia di come abbiamo commesso l’errore più grande. E di come, se agiamo ora, possiamo porvi rimedio”. David A… - chetempochefa : 'In questa corsa al vaccino possiamo avere un errore di prospettiva: non è importante chi arriva primo, ma chi arri… - attilascuola : RT @TwittGiorgio: Il clamoroso errore sul Covid: tasso di letalità sovrastimato....OKKAZZO - sonostorie : @CristinaAntonu Qui no, ma non ripetiamo l'errore del referendum... Twitter è un microuniverso di personcine per lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Errore sul Quel clamoroso errore sul Covid: tasso di letalità sovrastimato di dieci volte ilGiornale.it Coronavirus, tasso di letalità sovrastimato di 10 volte. L'errore decisivo che ha condizionato il mondo?

Tutti possono sbagliare, ma in questo caso sarebbe stato meglio se non ci fosse stato alcun errore. Sotto la lente c'è il Niaid (Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive), ...

CasaCorriere «Lo Stato vuole Palazzo d’Avalos». La Floridiana rinasce in estate. Una fondazione per Caruso

Un video-editoriale di Vincenzo Trione ha aperto il quinto incontro di CasaCorriere ieri in diretta streaming. «Siamo all’anno zero. A lungo i musei hanno utilizzato il web come vetrine. Il Covid li h ...

Tutti possono sbagliare, ma in questo caso sarebbe stato meglio se non ci fosse stato alcun errore. Sotto la lente c'è il Niaid (Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive), ...Un video-editoriale di Vincenzo Trione ha aperto il quinto incontro di CasaCorriere ieri in diretta streaming. «Siamo all’anno zero. A lungo i musei hanno utilizzato il web come vetrine. Il Covid li h ...