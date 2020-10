Dopo 11 anni a Reggio Emilia e 2 startup, Youness Warhou non è ancora considerato italiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Youness Warhou, 26 anni, marocchino, in attesa di cittadinanza, vive a Reggio nell’Emilia, software engineer in una multinazionale, fa parte del direttivo di NILI, il Network italiano dei Leader per l’inclusione, e crede che la battaglia più importante sia quella per il diritto alla cittadinanza: «È il diritto alla partecipazione. Non averla inibisce l’eguaglianza sociale. Non è pensabile che le persone contribuiscano con il lavoro e con le tasse al benessere di un Paese senza riconoscergli in cambio il diritto alla cittadinanza e quindi al voto». Quando è arrivato in Italia?«Avevo già 15 anni. Sono arrivato al seguito dei miei genitori che erano già qui per lavoro, mio padre camionista e mia ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 ottobre 2020), 26, marocchino, in attesa di cittadinanza, vive anell’, software engineer in una multinazionale, fa parte del direttivo di NILI, il Networkdei Leader per l’inclusione, e crede che la battaglia più importante sia quella per il diritto alla cittadinanza: «È il diritto alla partecipazione. Non averla inibisce l’eguaglianza sociale. Non è pensabile che le persone contribuiscano con il lavoro e con le tasse al benessere di un Paese senza riconoscergli in cambio il diritto alla cittadinanza e quindi al voto». Quando è arrivato in Italia?«Avevo già 15. Sono arrivato al seguito dei miei genitori che erano già qui per lavoro, mio padre camionista e mia ...

Il turismo di prossimità, la riscoperta delle vacanze nelle seconde case non hanno evitato un'estate in perdita per un settore in cui sono emerse fragilità ...

Il Monte Cairo, il Monte Cifalco e i cocuzzoli vicini sono ben diversi dal Lagazuoi, dalle Tofane e dal Paterno. Anche le piccole vette calcaree intorno a Cassino, però, conservano dolorose memorie di ...

