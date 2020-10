Covid-19, scende il numero dei nuovi positivi in Campania: due i morti (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi abbassa il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Campania. Il numero dei nuovi contagi torna a scendere, dopo due giorni, sotto quota 700: per la precisione 664. Purtroppo però si registrano anche due deceduti. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 664 Tamponi del giorno: 9.031 Totale positivi: 17.897 Totale tamponi: 673.472 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 477 Guariti del giorno: 68 Totale guariti: 7.229 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi abbassa ildeial-19 in. Ildeicontagi torna are, dopo due giorni, sotto quota 700: per la precisione 664. Purtroppo però si registrano anche due deceduti. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 664 Tamponi del giorno: 9.031 Totale: 17.897 Totale tamponi: 673.472 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 477 Guariti del giorno: 68 Totale guariti: 7.229 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

TheCabinet4 : @intuslegens In TI ci vanno da protocollo i positivi asintomatici che sono venuti a contatto con il virus con 38.5… - Borderline_24 : A #Bari 536 positivi al #Covid. #Decaro: 'Solo 5 in terapia intensiva, età media scende a 31 anni'… - aureumelio : @5_bepi È un'arma come il covid, più si inchinano all'Europa e più scende - JohnHard3 : App Immuni, più si diffonde e prima ne usciamo: mossa vincente per battere il covid. Anche Tiscali scende in campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scende A Bari 536 positivi al Covid. Decaro: "Solo 5 in terapia intensiva, età media scende a 31 anni" Borderline24 - Il giornale di Bari A Berlino marcia contro le misure anti-Covid: basta con la paura

Ventimila persone sono scese oggi nelle piazze a Berlino per la manifestazione "Marcia silenziosa contro il razzismo e per i nostri diritti umani " contro "la campagna di paura" sul Coronavirus: il ...

Coronavirus , in Campania ancora 2 deceduti, ma i contagi sono in lieve calo

Ci sono due decessi, ma rispetto a ieri i contagi sono in lieve calo e scendono sotto i 700 ... Intanto, secondo gli ultimi dati, il Covid a Napoli colpisce più gli uomini delle donne, il ...

Ventimila persone sono scese oggi nelle piazze a Berlino per la manifestazione "Marcia silenziosa contro il razzismo e per i nostri diritti umani " contro "la campagna di paura" sul Coronavirus: il ...Ci sono due decessi, ma rispetto a ieri i contagi sono in lieve calo e scendono sotto i 700 ... Intanto, secondo gli ultimi dati, il Covid a Napoli colpisce più gli uomini delle donne, il ...