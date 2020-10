Il Vaticano lucrava sul fallimento delle aziende. Al setaccio la finanza di Becciu

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Lavaticana scommetteva sulla mortein crisi. Un "gioco d'azzardo" molto poco etico, quello al centro della nuova puntata de l'Espresso sui fondi della Segreteria di Stato negli anni in cui era guidata dall'allora Sostituto, il cardinale Angelo, poi allontanato da Papa Francesco. Tra i movimenti emersi nei rendiconti, riporta Repubblica, emergono infatti "investimenti in credit default swap , in compagnie petrolifere di dubbia fama, passaggi in banche maltesi e svizzere indagate per corruzione,speculativa con base in paradisi fiscali". Non solo. I derivati che scommettevano sull'affidabilità del colosso dell'autonoleggio Hertz, poi fallito. Ma anche sulle obbligazioni della Tullow Oil, compagnia petrolifera irlandese accusata di corruzione e di ...