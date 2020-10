GP Eifel, ufficiale: annullate anche le libere 2 per il maltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - Ora è ufficiale. Non si scenderà in pista nelle prove libere di oggi del Gran Premio dell'Eifel . Il maltempo non ha permesso al Direttore di gara di dare semaforo verde nemmeno alla seconda ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - Ora è. Non si scenderà in pista nelle provedi oggi del Gran Premio dell'. Ilnon ha permesso al Direttore di gara di dare semaforo verde nemmeno alla seconda ...

