Casino online ‘con’ e ‘senza’ licenza AAMS Le differenze

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 9 ottobre 2020)convssenzaIl gioco d’azzardoin Italia è regolato da. È probabile però che non tutti gli utenti siano coscienti del fatto che nel nostro Paese non tutti i siti web di gioco d’azzardo in rete dispongono di questa specifica. Normativa che, se da un lato potrebbe imporre agli utenti dei regolamenti stringenti, d’altro canto protegge gli stessi da eventuali perdite di denaro. In più, tali regolamentazioni sono applicate nel nostro Stato con il fine di proteggere l’utente da rischi collaterali, come quelli legati alle dipendenze dal gioco d’azzardo. Ma come mai ...