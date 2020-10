Temptation Island Nip: Davide e Serena hanno lasciato insieme il villaggio, le parole di Alessia dopo il falò (Di giovedì 8 ottobre 2020) Davide e Serena dopo il loro falò di confronto anticipato sono usciti insieme da Temptation Island Nip, ecco cosa è successo tra loro È andata in onda ieri 7 ottobre la quarta puntata di Temptation Island Nip, all’inizio della puntata abbiamo visto il falò di confronto tra Davide e Serena. Davide è sempre stato un ragazzo molto geloso, non ha sopportato di vedere la fidanzata troppo vicina al tentatore Ettore. Altri suoi atteggiamenti gli hanno dato non poco fastidio ed è per questo che ha deciso di chiedere un falò anticipato. Serena durante il confronto ha ammesso al fidanzato di non averlo sempre ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020)il loro falò di confronto anticipato sono uscitidaNip, ecco cosa è successo tra loro È andata in onda ieri 7 ottobre la quarta puntata diNip, all’inizio della puntata abbiamo visto il falò di confronto traè sempre stato un ragazzo molto geloso, non ha sopportato di vedere la fidanzata troppo vicina al tentatore Ettore. Altri suoi atteggiamenti glidato non poco fastidio ed è per questo che ha deciso di chiedere un falò anticipato.durante il confronto ha ammesso al fidanzato di non averlo sempre ...

