Rimini, una maxi fontana da mille metri quadrati di fronte alla Rocca. Non c'è pace per Piazza Malatesta

Non c'è pace per Piazza Malatesta a Rimini. Dopo le polemiche per l'abbattimento dei platani che ornano la Piazza, adesso è la volta del progetto per la realizzazione di una gigantesca fontana. La presidenza nazionale e la Sezione di Rimini di Italia Nostra, insieme all'Associazione Rimini città d'arte Renata Tebaldi, hanno inviato in questi giorni al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, Dario Franceschini, e alla Soprintendenza di Ravenna (SABAP Ravenna, Forli, Cesena e Rimini) una lettera in cui si contesta la scelta del Comune di Rimini di edificare nella Piazza antistante la Rocca di Sismondo ...

