Notte che vai

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 08 Ottobre 2020 Udine Agile se ne andrà via la sera per lasciare il posto allache presto si alzerà come un sipario scuro. E’ la sera dei pensieri e delle immaginazioni che parlano fra di loro, della vita che sta per cadere e la luna che corre alta nel cielo. Forse per andare a vedere questa sera dolce che volendo si potrebbe bere tutta in un fiato, da passare steso su un letto fumando una sigaretta. Questa sera così strana e profonda, buia e pestilente come l’anima del mondo, tanto nera da spaventare perfino il mare. E’ la sera dell’amore che mi confonde tanto da farmi sentire il leggero frusciare di lenzuoli, mentre sulle onde dell’emotività si gonfia il cuore: è un desiderio troppo forte, troppo grande da essere contenuto da una sola ...