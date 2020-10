“Lockdown parziale Madrid illegittimo, lede diritti fondamentali” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Corte di Giustizia boccia le misure imposte dal governo dopo l’aumento considerevole dei contagi. “Lockdown parziale illegittimo, lede diritti fondamentali”. Il governo aveva bloccato gli spostamenti al di fuori del proprio comune, se non per motivi di lavoro o di salute La Corte Superiore di Giustizia di Madrid ha bocciato le misure di … L'articolo “Lockdown parziale Madrid illegittimo, lede diritti fondamentali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Corte di Giustizia boccia le misure imposte dal governo dopo l’aumento considerevole dei contagi. “Lockdownfondamentali”. Il governo aveva bloccato gli spostamenti al di fuori del proprio comune, se non per motivi di lavoro o di salute La Corte Superiore di Giustizia diha bocciato le misure di … L'articolo “Lockdownfondamentali” proviene da www.meteoweek.com.

