I am Dead | un viaggio esplorativo tra ricordi incastonati e fantasmi sentimentali

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I Amè un gioco di oggetti. Ne è ossessionato, davvero. Il modo in cui appaiono, il modo in cui si sentono, come possono cambiare a seconda della tua prospettiva – e, soprattutto, cosa significano per le persone. È un gioco in cui si gioca nei panni di un fantasma, ma usa questa scusa per permetterti di esplorare liberamente un’isola pittoresca piena di abitanti affascinanti, alla ricerca diancorati a oggetti specifici. La premessa è, in effetti, piuttosto strana. Noi interpreteremo Morris, il curatore di un museo su una piccola isola, recentemente scomparso, che ha due particolari poteri spettrali: può avventurarsi neidei vivi e scrutare all’interno di oggetti con uno strano tipo di visione a raggi X. L’isola, intanto, ospita un vulcano che potrebbe ...