Covid-19, a Napoli file per il tampone: cittadini in coda dall’alba (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19, a Napoli persone in fila dall’alba davanti all’Asl Napoli 1 per il tampone. Cresce la paura dopo il recente aumento di casi Il Covid-19 è tornato a far registrare numeri decisamente preoccupanti in tutta Italia. Solamente ieri è stata superata quota 3mila positivi in 24 ore e, seppur i tamponi effettuati siano molti di più rispetto … L'articolo Covid-19, a Napoli file per il tampone: cittadini in coda dall’alba proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)-19, apersone in fila dall’alba davanti all’Asl1 per il. Cresce la paura dopo il recente aumento di casi Il-19 è tornato a far registrare numeri decisamente preoccupanti in tutta Italia. Solamente ieri è stata superata quota 3mila positivi in 24 ore e, seppur i tamponi effettuati siano molti di più rispetto … L'articolo-19, aper ilindall’alba proviene da .

ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - Agenzia_Ansa : Rifiuta la #mascherina, fermata a #Napoli per resistenza #covid #ANSA - TgLa7 : #Covid: Napoli; ispettori Figc controllano la 'bolla'. Visita a Castel Volturno per la verifica delle procedure - Winston10771675 : RT @CesareSacchetti: Cari genitori, gli insegnanti al soldo di questo sporco regime mettono le mani addosso ai vostri figli perché non indo… - leone52641 : RT @mattinodinapoli: Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt -