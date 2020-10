“Cotto, crudo, birra o caffè”: così la droga circolava in città durante il lockdown (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sgominata ad Avellino una organizzazione dedita allo spaccio e alla produzione di sostanze stupefacenti che venivano recapitate ai clienti, una sessantina, direttamente a casa nonostante le restrizioni agli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria durante il lockdown. L’operazione Delivery, come è stata definita dagli inquirenti, è scattata all’alba e ha visto in azione 150 carabinieri del Comando provinciale di Avellino guidato dal colonnello Luigi Bramati che hanno eseguito 19 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati firmate dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le indagini. Sedici persone sono state arrestate, 3 in carcere e 13 ai domiciliari, mentre per altre tre è stato disposto l’obbligo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sgominata ad Avellino una organizzazione dedita allo spaccio e alla produzione di sostanze stupefacenti che venivano recapitate ai clienti, una sessantina, direttamente a casa nonostante le restrizioni agli spostamenti imposte dall’emergenza sanitariail. L’operazione Delivery, come è stata definita dagli inquirenti, è scattata all’alba e ha visto in azione 150 carabinieri del Comando provinciale di Avellino guidato dal colonnello Luigi Bramati che hanno eseguito 19 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati firmate dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le indagini. Sedici persone sono state arrestate, 3 in carcere e 13 ai domiciliari, mentre per altre tre è stato disposto l’obbligo di ...

