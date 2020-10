“Zitta | zitta!” Paolo Bonolis | quel gesto fa scattare subito la conduttrice Tutto in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una situazione inaspettata si è verificata oggi, mercoledì 7 ottobre, durante la puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, ovvero la trasmissione condotta da Serena Bortone. Il grande ospite odierno è stato il popolarissimo conduttore televisivo, che proprio ad inizio programma si è reso protagonista di questoche ha fatto rumore. Ma prima di raccontarvi questo episodio, andiamo a vedere cosa ha dichiarato il presentatore Mediaset. Ha replicato innanzialle critiche. In tanti lo accusano di dare vita a trasmissioni poco educative, che assolutamente non sono di buon esempio per gli italiani. A tal proposito ha risposto senza giri di parole: “La mia televisione non è trash. Se qualche critico lo scrive, capisco il suo limite. Viviamo in ...