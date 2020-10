Marco Carta assolto per il furto delle magliette dopo il processo d’appello (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco Carta assolto per il furto delle magliette. Un percorso in salita, quello dell’artista sardo, per il quale è stata richiesta una condanna a 8 medi di reclusione. Questa era la posizione del pg di Milano Celestina Gravina, che ha insistito sulla sua colpevolezza. Carta era stato arrestato il 31 maggio scorso. Il cantante cagliaritano era già stato assolto dal Tribunale, sentenza che è stata confermata dalla Corte D’Appello di Milano. L’avvocato di Carta, Simone Ciro Girolamo, aveva chiesto la conferma dell’assoluzione. Il lungo appello della procura ha battuto sulle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza poiché ritenute attendibili e ottenute a seguito della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per il. Un percorso in salita, quello dell’artista sardo, per il quale è stata richiesta una condanna a 8 medi di reclusione. Questa era la posizione del pg di Milano Celestina Gravina, che ha insistito sulla sua colpevolezza.era stato arrestato il 31 maggio scorso. Il cantante cagliaritano era già statodal Tribunale, sentenza che è stata confermata dalla Corte D’Appello di Milano. L’avvocato di, Simone Ciro Girolamo, aveva chiesto la conferma dell’assoluzione. Il lungo appello della procura ha battuto sulle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza poiché ritenute attendibili e ottenute a seguito della ...

