Leo Longanesi, quel geniaccio amico di Mussolini che Montanelli definì "l'ultimo grande maestro" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Mussolini ha sempre ragione" motto declinato anche in "Il Duce ha sempre ragione". La paternità, di questa perentoria affermazione, ottima da utilizzare in campagne propagandistiche dell'epoca, è attribuita a quel "geniaccio" di Leo Longanesi. Qualcuno in essa leggerà un velo di quasi impalpabile ironia. Di una versatilità dirompente Longanesi, espresse il suo talento applicandolo alla scrittura, come alla pittura o alla grafica pubblicitaria. Longanesi e l'abbraccio ai futuristi Di significativa rilevanza, rimane l'attività che dispiegò nel campo editoriale. Nacque da una agiata famiglia romagnola il 30 agosto 1905 a Bagnacavallo. Pochi anni dopo la famiglia ...

